TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:50 United Cup, la Svizzera sgambetta l'Italia 18:26 Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10 17:37 Sicurezza informatica e formazione nel videogioco Cyber Nemesis 17:16 Quattro Trampolini: a Innsbruck sorpresa Nikaido, Prevc consolida il primato 16:46 Giustizia, Famiglia e Previdenza: Stefano Canti traccia un bilancio della sua Segreteria 16:44 Gelo per l'Epifania: attesa neve per il 6 gennaio soprattutto nella parte alta di San Marino 16:15 Venezuela, Maduro arrestato: Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim 16:12 Forlì crolla nel recupero, l'Arezzo trova vittoria e primato (1-2) 16:06 Strage del Pilastro: 35 anni dopo Bologna ricorda i carabinieri uccisi dalla Uno Bianca 15:38 Teatro Titano: il 2026 parte con l'energia della San Marino Concert Band
  1. Home
  2. News radio
  3. Photogallery
  4. San Marino Podcast
  5. Le interviste di RSM

“Years and Years”

Con oltre 500 concerti in 15 Paesi, Damien McFly è una delle voci più riconoscibili del nuovo folk-pop italiano

di Mirco Zani
2 gen 2026
“Years and Years”

Damien McFly ospite a Diamoci del Tu ha parlato della sua musica e di come nasce. Ha presentato il suo nuovo singolo “Years and Years” che fa parte del nuovo album di inediti “For Those Who Care”.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Le interviste di RSM