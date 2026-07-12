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Ospite della puntata Darkam

12 lug 2026
Ospite della puntata Darkam

Nuovo appuntamento con i protagonisti di BUONENOVE 2, il progetto che porta arte, creatività e nuovi linguaggi all’interno dei Castelli della Repubblica di San Marino. Ospite di questa puntata è Darkam, nome d’arte di Eugenia Monti, artista sammarinese nata nel 1985. Il suo percorso si è sviluppato tra diverse città e realtà culturali: dopo la formazione tra Urbino, Bologna e Barcellona, oggi vive e lavora a Berlino, uno dei centri europei più vivaci per la ricerca e la sperimentazione artistica. Nonostante la dimensione internazionale della sua esperienza, Darkam mantiene un legame profondo con San Marino e torna idealmente a casa attraverso un intervento dedicato al Castello di Acquaviva, realizzato nell’ambito di BUONENOVE 2026.




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