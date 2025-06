E' venuto a trovarci il producer e rapper riminese Gian Flores, fa parte dell'etichetta Glory Hole Records e ha prodotto i massimi esponenti della scena hip hop Italiana. E' venuto a raccontarci un pò di lui e a farci sentire in anteprima il brano che ha prodotto per Gel XX : XX ft. Claver Gold. Sarà anche a San Marino al festival venerdì 6 Giugno in occasione del live di Claver.