In questa puntata dedicata ai protagonisti di BUONENOVE abbiamo incontrato Matteo dei Truly Design Crew, collettivo artistico nato a Torino nel 2003 e cresciuto tra graffiti writing, street art, illustrazione e graphic design. Oggi Truly Design è conosciuto per murales di grande formato, interventi urbani e opere di anamorphic art, immagini che cambiano prospettiva a seconda del punto di osservazione. Per la seconda edizione di BUONENOVE, il collettivo è stato invitato a realizzare un intervento nel Castello di Chiesanuova, nella settimana dal 6 al 10 luglio.









