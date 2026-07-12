RAPUBLIC 12 LUGLIO Ospite della puntata Matteo dei Truly Design Crew

Ospite della puntata Matteo dei Truly Design Crew.

In questa puntata dedicata ai protagonisti di BUONENOVE abbiamo incontrato Matteo dei Truly Design Crew, collettivo artistico nato a Torino nel 2003 e cresciuto tra graffiti writing, street art, illustrazione e graphic design. Oggi Truly Design è conosciuto per murales di grande formato, interventi urbani e opere di anamorphic art, immagini che cambiano prospettiva a seconda del punto di osservazione. Per la seconda edizione di BUONENOVE, il collettivo è stato invitato a realizzare un intervento nel Castello di Chiesanuova, nella settimana dal 6 al 10 luglio.



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