Ospite della puntata Moder.

L'ospite di questa puntata è Moder, rapper classe 83' di Ravenna. E' uscito il suo nuovo album "Poco Dopo Mezzanotte" ed è venuto a raccontarci qualche retroscena. All'interno del progetto ci sono tantissimi ospiti di spessore: Tormento, Willie Peyote, Jack The Smoker, Claver Gold, Ugo Crepa e tanti altri nomi della scena rap italiana. Oltre a organizzare con il CISIM l'"Underfestival", Moder è stato anche il primo ospite di questa trasmissione radio e siamo molto contenti di riaverlo con noi.

