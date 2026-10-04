Ospiti della puntata LRT CLIQUE.

In questa puntata di Rapublic è venuta a trovarci la LRT Clique, collettivo di ragazzi di Pesaro che ha appena pubblicato il nuovo progetto Palazzo Ortica. Abbiamo parlato del disco, della loro storia e del percorso che stanno costruendo insieme.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy