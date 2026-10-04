RAPUBLIC 4 OTTOBRE Ospiti della puntata LRT CLIQUE

Ospiti della puntata LRT CLIQUE.

In questa puntata di Rapublic è venuta a trovarci la LRT Clique, collettivo di ragazzi di Pesaro che ha appena pubblicato il nuovo progetto Palazzo Ortica. Abbiamo parlato del disco, della loro storia e del percorso che stanno costruendo insieme.







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