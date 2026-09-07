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00:31 Toure e Garcia Rufer mandano avanti la Folgore: è 2-0 alla Libertas negli ottavi di coppa
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Stabiliamo un Contatto lunedì 07-09-26

7 set 2026
Stabiliamo un Contatto lunedì 07-09-26
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