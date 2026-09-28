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13:07 Gerardo Giovagnoli e William Casali sono i nuovi Capitani Reggenti 13:00 Il Discorso di S. E. Imma Tor Faus, Ministra degli Affari Esteri del Principato di Andorra 12:45 Il Segretario agli Esteri Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus 10:45 Il Discorso dei Capitani Reggenti eletti 10:22 L'Indirizzo di saluto del Nunzio Apostolico, Mons. Edgar Peña Parra 07:00 È il giorno dell'Eccellentissima Reggenza
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Stabiliamo un Contatto lunedì 28-09-26

28 set 2026
Stabiliamo un Contatto lunedì 28-09-26
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