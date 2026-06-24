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13:37 Al Campo Bruno Reffi la nona edizione dello Yoga day, in occasione della Giornata mondiale 12:50 Ustica, 46 anni dopo. Mattarella: “Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile”
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Stabiliamo un Contatto mercoledì 24-06-2026

24 giu 2026
Stabiliamo un Contatto mercoledì 24-06-2026
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