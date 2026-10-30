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19:11 Pancotti: "Abbiamo fatto una grande partita". Islamaj: "Era importante sbloccarmi, dopo due mesi di infortunio" 19:07 Ricci: "Grande prestazione dei ragazzi". Bonini: "Bravi a reagire, mi scoccia aver preso quel gol"
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Stabiliamo un Contatto venerdì 30-10-26

30 ott 2026
Stabiliamo un Contatto venerdì 30-10-26
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