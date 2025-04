MUSICA Marracash: il caso emblematico di "Lei" New Play - Radio San Marino

Marracash: il caso emblematico di "Lei".

Con il suo nuovo album "È finita la pace", lanciato inaspettatamente e diventato disco d'oro in meno di 20 giorni, Marracash ha trasformato molti brani inediti in successi che sono già considerati dei classici. Un esempio significativo è "Lei", che si trova verso la fine dell'album e ha già superato i 10 milioni di ascolti, accumulando circa 300 mila ascolti al giorno.

Questo brano è dedicato a una figura femminile ideale che ancora non esiste. Tuttavia, in questa mancanza si percepisce il desiderio di chi cerca una persona non perfettamente bella, ma autenticamente umana.

Prodotto da Marz & Zef, il pezzo ha un'atmosfera notturna e misteriosa, tipica dello stile del rapper. La donna descritta da Marracash è una ragazza che cattura l'attenzione del suo amato, permettendogli di aprirsi senza sostituire la figura materna. È una persona capace di comprendere le complessità altrui, cercando in lui tutto, ma non una dipendenza emotiva. "Non sono mia, non sono suo. Ma quando siamo insieme, siamo solo noi".

In alcune letture del brano, sembra che Marracash parli di coppie non legate all'esclusività, ma in realtà si tratta di una questione più profonda: l'uomo e la donna sono due individui indipendenti, lontani dalle vecchie dinamiche di possesso, ma capaci di unirsi nella quotidianità, amandosi reciprocamente.

Marracash - LEI



