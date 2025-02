Adozioni a distanza

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

Adotta a distanza un amico a quattro zampe del Rifugio APAS



Qualora non possa permetterti per varie ragioni la compagnia di un cane o di un gatto, abbiamo pensato all’adozione a distanza.

L’adozione a distanza infatti ti dà la possibilità di scegliere un amico a quattro zampe del Rifugio, cane o gatto o entrambi (ne puoi adottare più di uno) versando all’APAS una quota annuale di 30 Euro.

In cambio ti verrà inviato il diploma d’adozione con la foto e la storia del pelosetto scelto.

Se opterai per un cane, ti sarà possibile condurlo a passeggio, se docile e socializzato, negli orari di apertura del canile, nel caso la scelta cada su di un gatto, ti sarà possibile fargli visita al gattile per offrirgli un po' di coccole e attenzioni.

Potrai adottare a distanza il tuo amico peloso recandoti direttamente al RIFUGIO APAS dove il personale addetto o un volontario incaricato ti presenteranno l’amico da adottare.

Di seguito i nostri riferimenti:

RIFUGIO APAS tel.0549 996326 dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi sino alle ore 13); info@apasrsm.org; chat privata pagina Facebook: Apas San Marino.