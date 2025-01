Adozioni A.P.A.S. Chicca e Balto

Adozioni A.P.A.S..

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

CHICCA

Chicca è una micia che ha conquistato la fama non solo nel nostro paese, ma oltrepassando i confini grazie alla sua storia commovente, raccontata da giornali e televisioni.

La sua vicenda è diventata celebre e paragonata a quella del cane Hachikō. Chicca ha continuato ad attendere la sua amica umana, ormai deceduta, davanti al supermercato dove ogni giorno era solita aspettarla mentre faceva la spesa. Per anni, i commessi del supermercato e molte altre persone di buon cuore, che gestiscono attività nella zona, hanno accudito Chicca con amore, offrendole cibo, riparo e le cure mediche necessarie. Nonostante la tristezza, la micia non ha mai perso la speranza di rivedere la sua amata amica uscire dal supermercato, adattandosi così a una vita di attesa.

Ora però Chicca ha 17 anni e la sua salute sta peggiorando. Recentemente ha subito un delicato intervento all'orecchio, dal quale si è ripresa, ma su consiglio del veterinario, le condizioni non sono più favorevoli per continuare a vivere all’aperto, poiché rischierebbe troppo. I suoi movimenti sono rallentati, l'udito ridotto, e passa molto tempo a dormire, diventando più vulnerabile.

Chicca ora ha bisogno di una famiglia che la accudisca con amore, di un rifugio che le permetta di sentirsi al sicuro. Ha visto passare il tempo come le foglie al vento, ma non ha mai smesso di sperare. E anche ora, a 17 anni, ha ancora tanto da donare, perché come ogni anima pura, è destinata a brillare nella sua quiete, a farci ricordare che a volte, la bellezza dell'amore si trova nelle attese più silenziose.

BALTO

Balto non è un randagio, è un cane che ha sempre vissuto in una casa, ma purtroppo ha dovuto affrontare momenti di terrore e di profondo dolore. Ha subito il peggio che possa accadere ad un cane, ma grazie alle cure prestate il suo fisico si è ripreso mentre per il suo cuore le ferite sono più profonde e solo con il tempo potrà guarire.

Balto ora è al sicuro, libero da un passato che alcune volte lo rende ancora prigioniero della paura, ma la sua gioia di vivere si manifesta prorompente, dimostrandosi socievole con le persone e anche con i suoi simili. Ama passeggiare e al guinzaglio non crea tensioni, le uscite lo distraggono restituendogli serenità e gioia. Balto ha solo 3 anni e ha bisogno di un amico che, comprendendo ciò che ha vissuto, possa regalargli una vera rinascita.

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13).

