SOS ANIMALI

Numeri Utili per segnalare animali in difficoltà

Recupero cane vagante in orario diurno e notturno in giorni feriali e festivi: tel. 0549 888888 (Centrale Operativa Interforze)

Animale ferito, incidentato o che abbia necessità di immediate cure veterinarie: tel. 0549 888888 (Centrale Operativa Interforze)

Recupero fauna selvatica in difficoltà: tel. 0549 888888 (Centrale Operativa Interforze) – Tel. 0549 883460 (Centro Naturalistico Sammarinese) – Tel. 0549 885114 (Servizio Vigilanza Ecologica) in orari d’ufficio.

Per smarrimenti, per adozioni, per segnalare casi di incuria o maltrattamento: APAS tel.0549 996326 dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13); info@apasrsm.org; chat privata pagina Facebook Apas San Marino.

Vademecum

In caso di segnalazione di cane vagante se possibile, dopo aver contattato la Centrale Operativa Interforze, mettere l’animale in sicurezza e attendere l’arrivo degli operatori.

In caso di segnalazione di animale incidentato o ferito o che necessiti di cure veterinarie immediate se è possibile mettere l’animale in sicurezza. Evitare di avvicinarsi se invece mostra segni di aggressività.

Solo se l’animale è d’affezione (cane, gatto, coniglio…) è possibile trasportarlo direttamente dal veterinario più vicino, altrimenti occorre attendere l’arrivo del veterinario di Stato reperibile.

Ai sensi della legge n.28/2018 è obbligatorio soccorrere gli animali in caso di incidente.

In caso di ritrovamenti di gatti che non necessitano di cure immediate occorre: verificare che non si tratti di un animale di proprietà rivolgendosi ad esempio alle abitazioni in zona; contattare il Rifugio APAS per verificare che non vi siano segnalazioni di smarrimento ed eventualmente organizzare il recupero; se il gatto appare denutrito, malato o si trova in una zona pericolosa metterlo intanto in sicurezza e procedere come indicato nei punti precedenti.

Segnalare al Rifugio APAS la presenza di gatti randagi che vivono stabilmente in zona per procedere al loro censimento e alla sterilizzazione.