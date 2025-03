ADOZIONI A.P.A.S. Teo ha 9 anni e da 4 è in canile Troviamo una casa per TEO! Ha sofferto abbastanza

Teo ha 9 anni e da 4 è in canile.

Riceviamo dall'A.P.A.S. e pubblichiamo

TEO

Teo ha 9 anni e da 4 vive in canile.



Le cicatrici del passato si portano dentro e Teo non fa eccezione. Con gli estranei è diffidente, non si fida subito, non si concede al primo sguardo.

Ma chi saprà rispettare i suoi tempi scoprirà un'anima profonda, fedele, capace di un affetto sincero e autentico. Con chi conosce e ama, Teo si illumina: è intelligente, attivo, curioso, adora passeggiare e vorrebbe scoprire il mondo.

Non è un cane per tutti, ma è il cane giusto per chi ha pazienza, cuore e la volontà di costruire un rapporto vero, giorno dopo giorno. Non sarà facile, ma sarà un amore che vale.

Teo aspetta. Ancora. Sogna qualcuno che non si spaventi delle sue insicurezze, che non lo forzi, ma gli permetta di fidarsi, a modo suo, con i suoi tempi.

Sogna uno sguardo che non lo giudichi, ma lo scelga. Per sempre.





Per info Rifugio APAS tel. 0549 996326 (tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14, domenica e festivi fino alle ore 13).

https://www.apasrsm.org/

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: