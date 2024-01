Puntata n. 02 con il maestro Lelio Capilupi

Lelio Capilupi, nato a Mantova nel 1960, si è diplomato in Composizione, Pianoforte e Canto al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” della sua città sotto la guida dei Maestri Andrea Mannucci, Lucia Lusvardi Gallico e Dino Gatti; ha seguito parallelamente corsi di Direzione d’Orchestra, perfezionandosi alle Accademie Musicali “Chigiana” di Siena, “Respighi” di Assisi e “Internationale” di Nizza con prestigiosi Maestri: Favaretto per il Canto; Galliera, Dervaux, Ferrara, Giulini, Nagy, Atzmon per la Direzione d’Orchestra. La presenza a Mantova della celebre scuola di canto del M° Ettore Campogalliani gli ha dato la possibilità di venire a contatto, fin da giovane, con importanti interpreti del mondo della lirica......e tanto altro ancora..........