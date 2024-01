Puntata n. 02 con il maestro Marco Ignoti

Marco Ignoti è uno degli interpreti più apprezzati di questo strumento, collabora con diversi ensemble di musica contemporanea ed è un profondo conoscitore del repertorio novecentesco. Si diploma con lode presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida di C. Salati e successivamente consegue il Diploma Accademico di II livello (con lode), con la tesi “Time and Motion Study I, ergonomia utopica”, presso l’ ISSM Vecchi- Tonelli di Modena, con C. Giuffredi. Nel 2010 ottiene il 3° premio al concorso internazionale per clarinetto V. Bucchi di Roma. La sua attività concertistica è particolarmente incentrata sul lavoro in ensemble e sull’interpretazione della musica contemporanea. Specializzato in clarinetto basso, suona anche il clarinetto contrabbasso e piccolo. Da molti anni si dedica all’esecuzione e all’ approfondimento della musica contemporanea ed è ricercatore di musica contemporanea presso l’ International Bass Clarinet Association (I.B.C.A.), per la quale ha tenuto una masterclass sul clarinetto basso presso MaMu di Milano.