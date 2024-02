Puntata n. 03 con il maestro Enrico Casazza

Enrico Casazza: Adriese, compie gli studi musicali presso il Conservatorio di musica della sua città, diplomandosi in violino con il massimo dei voti sotto la guida del M° Andrea Vio. Nel 1984 e 1985 vince due borse di studio quale migliore allievo dello stesso Conservatorio. Ha conseguito il perfezionamento con i maestri Carlo Chiarappa, Pavel Vernikov, Dino Asciolla, Franco Gulli e Giuliano Carmignola. Nel 1985 vince il Concorso Internazionale di Stresa e il Concorso Nazionale di Cento di Ferrara. Dà inizio ad una brillante carriera concertistica, specializzandosi nel repertorio con strumenti antichi. E’ stato ospite dei più importanti Festival e Teatri Internazionali, ha eseguito ed inciso per la casa discografica Denon i duetti per due violini di Luciano Berio, ha intrapreso un’intensa attività didattica che lo vede impegnato nella veste di docente nei Corsi speciali per il Biennio di secondo livello presso i Conservatori “A. Buzzolla” di Adria e “G. Tartini” di Trieste. Recentemente è stato invitato a tenere una masterclass di musica antica presso il Vasser College di Hammond negli Stati Uniti e alcuni Corsi di Alto Perfezionamento a San Marino, San Raffaele Cimena (Torino) e Cles (Trento).