Puntata n. 03 con il maestro Fabio Rinaudo

Fabio Rinaudo.Ha fondato le formazioni dei Birkin Tree (musica irlandese) e dei Liguriani (musica della tradizione nord italiana), con le quali si esibisce da decine di anni in prestigiosi festival in Italia ed in Europa. Nella sua carriera ha all’attivo più di 2750 concerti in Italia ed in Europa. Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei. Ricordiamo gli appuntamenti svolti per il Conservatorio di Genova, di Torino, di Benevento, di Venezia e la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.Ha all'attivo più di 85 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica acustica, ha collaborato a trasmissioni televisive sulle reti Rai e Fininvest, con musicisti quali Angelo Branduardi, Riccardo Cocciante, Massimo Bubola e Giorgio Conte.