Paolo Vignani è un fisarmonicista di grande esperienza, attivissimo sia da concertista che in qualità di didatta. Da direttore d’orchestra e come solista, ha tenuto numerosissimi concerti in tutta Europa ottenendo sempre eccellenti riscontri e consensi. In questa chiacchierata racconta le sue esperienze più importanti e, soprattutto, espone il suo concetto e la sua visione sul ruolo della fisarmonica in questi tempi.