Tracklist Episodio 01:



1. Rihanna vs. Meduza & Genesi - Everything You Have Done (Martin Minotti VIP Edit)

2. Sir Gio x Ciara - Get On The Floor

3. Adele - Rolling In Deep (Angelo The Kid x Vandal On Da Track Remix)

4. Coolio - Gangsta's Paradise (Coopex Remix)

5. Essel - Hit 'Em Up Style (Oops!)

6. Don Diablo - No Piensa (Don Diablo VIP Extended Mix)

7. Don Diablo vs. Modjo - Momentum vs. Lady Hear Me Tonight (WeDamnz Mashup)

8. Bad Bunny vs. Drake vs. Tony Romera - Dakiti Massive RAW (Martin Minotti VIP Edit)

9. Ke$ha vs. Don Diablo - THING FOR DIE YOUNG (Martin Minotti Mashup)

10. Fred Again vs. Rihanna - Turn On The Music (Martin Minotti VIP Edit)

11. James Hype vs. Nitty – Ferrari Guest List (Martin Minotti Mashup)

12. Merk & Kremont vs. Sfera Ebbasta - MarianelALLELUIA (Martin Minotti Re-Edit)

13. Donero vs. Kanye West - Electric in Paris (Martin Minotti Mashup)

14. Coldplay vs. David Guetta vs. Avicii vs. Bon Jovi - Titanium Without You (Cristian Marchi & Luis Rodriguez Bootleg)

15. Flo Rida vs. Relanium - Come Back Low (Martin Minotti Mashup)

16. Doja Cat - Woman (The Shooters VIP)

17. SHM vs. Sean Paul, JBalvin - One Contra La Pared (Martin Minotti Mashup)

18. Don Diablo Vs Armin Van Buuren - No Good Blah Blah Blah (Giacomo Paoli & Andrea Nigro Mashup)

19. Martin Minotti – IRRESISTIBLE

20. Gue, ANNA, Sfera Ebbasta vs. 50Cent vs. Don Diablo - Cookies In Da Club Closed (Martin Minotti Mashup)

21. thasup vs. Coldplay vs. AVICII vs. Don Diablo - WAKE ME UP LIKE !LY (Martin Minotti Mashup) 22. Lazza, Takagi & Ketra - Panico (Giacomidi remix)