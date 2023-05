Tracklist Episodio 02:



1. Gorillaz, Dom Dolla vs. Ne-Yo - New Gold Closer (Martin Minotti VIP Edit)

2. Gloria Estefan - Conga (The Shooters VIP)

3. Rauw Alejandro - Ron Cola (Pekka Remix)

4. Ricky Martin - Marìa (Martin Minotti VIP Edit)

5. BARBATUQUES X DJ LARRY-T - BAIANÁ (SIR GIO & BEATZ FREQ EDIT)

6. Nelly Furtado & Timbaland X Kölsch & Rogerson - GIVE IT TO ME X GREY (SIR GIO EDIT)

7. FARR - Heal Me (Biscits Remix)

8. Quevedo vs. SHM vs. Meduza – Don’t Quevedo Wild (Martin Minotti Mashup)

9. Hugel - El Sueno (Extended Mix)

10. Bad Bunny - De Museo (Kiro Prime & AR DJ Tech Remix)

11. The Weeknd - Sacrifice (Remix)

12. Rihanna - Only Girl (In The World) (GOODFELLAS Remix)

13. Mike Candys vs Will.I.Am - Vibe & Shout (Paolo Campidelli Mashup)

14. Sam Smith - Unholy (Disclosure Remix)

15. TECH IT DEEP - Maria Maria

16. The Martinez Brothers - Rizzla (Mochakk Remix)

17. Takagi & Ketra - BUBBLE (MILES Rmx)

18. Sfera Ebbasta & Shiva - ALLELUIA TECHNO (Martin Minotti Bootleg)

19. thasup - c!ao (Martin Minotti Rework)

20. Vibe Chemistry – Baddest

21. T-Pain, Chris Brown vs. Document One - Kiss Kiss Shot (Z3D MASHUP)

22. Pola & Bryson - Crazy In Love

23. Lil Nas X vs. Vincent - DON'T STAR WALKIN' (Giacomidi X Martin Minotti Mashup)