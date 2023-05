Tracklist Episodio 03:

1. Acraze vs. Flo Rida vs. Cave Studio - Do It To Low Dice (Martin Minotti Mashup)

2. Rose Villain - Michelle Pfeiffer(Giacomidi Remix)

3. Rihanna vs. Don Diablo - No Umbrella (Martin Minotti Bootleg)

4. Rihanna X Hawk - Rude Boy (Sir Gio VIP Edit)

5. Fisher - Yeah The Girls (Original Mix)

6. Britney Spears - Gimme More (BeatBreaker Remix)

7. 50 Cent vs. Cris Mi - Crank Dat x PIMP × Una Noche En Medellin (Martin Minotti Re-Edit)

8. Drake vs. Don Diablo - In My No Good Feelings (Martin Minotti Re-Edit)

9. Bad Bunny, Dillon Francis, MKJAY - GOODIES × DANGEROUS X TITI ME PREGUNTO (SAM COLLINS MASHUP)

10. Malarkey & Gotlucky vs Rihanna - Supafly × Diamonds (WILLO Mashup)

11. Rihanna, Chris Lake, Rogerson, NPC - Turn Off The Disturbia (YuB & Martin Minotti Mash-Edit)

12. Merk & Kremont - Hands Up (Sunstars Remix)

13. thasup vs. Cloonee - Trip@sia Amor (Martin Minotti Mashup)

14. Shermanology - Tribe (Original Mix)

15. Fred Again - Danielle (smile on my face) (Original Mix)

16. Ava Max - Torn (KREAM Remix)

17. Beyoncé & Jay-Z - Crazy In Love (RetroVision Flip)

18. Fred Again.. Ft. Skrillex & Four Tet & Lil Baby - Baby Again...(Original Mix)

19. The Weeknd, Cheesecake Boys × James Hype - Take My Breath Negra (Jean Luc Mashup)

20. Fred again.. - Delilah (pull me out of this) (Original Mix)

21. Shiva vs. San Holo vs. Vincent - HELL ASTON MARTIN (Martin Minotti Mashup)

22. Creeds - Push Up By (Yellow Claw & Dysomia Remix)

23. Ellie Goulding vs. The Weeknd vs. Kate Bush - Miracle The Color Hills (Martin Minotti X Giacomidi Mashup)