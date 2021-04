Ha iniziato da piccolissima cantando nella vasca per poi arrivare a calcare il palco dell'Eurovision Song Contest, lei si chiama Anita Simoncini e si è esibita nei nostri studi accompagnata da Simone Giacomini. Ci ha raccontato la sua storia e parlato di un metodo innovativo e salutare per cantare. Per saperne di più ascolta tutta l'intervista nel nostro podcast!