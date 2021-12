Un mondo particolare quello in cui ci ha portato Kasto, l'artista ospite del nostro spazio live su Radio San Marino. La sua prima passione è la scrittura che utilizza fin da giovanissimo per esprimere le proprie emozioni, un diario segreto che diventa "spartito" e si trasforma in musica.

Ascolta tutta l'intervista nel nostro podcast!

Qui il suo ultimo singolo:

Kasto - OGNI SERA