MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - "SENTI CHE ESTATE": Giosef L'intervista con l'artista

Un cantante e musicista a cui piace "giocare" con i colori e le bolle di sapone, si chiama Giuseppe Oppedisano, in arte Giosef, ed è stato ospite nei nostri studi per condividere con noi il suo mondo e per raccontarci qualcosa in più di sè! Scopri tutto ascoltando il nostro podcast!

