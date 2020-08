MUSICA #IOSTOCONGLIARTISTI - "SENTI CHE ESTATE": I "Fosfena" L'intervista con l'artista

#IOSTOCONGLIARTISTI - "SENTI CHE ESTATE": I "Fosfena".

Chiara Fabbri e Raffaele Cocozza con noi ospiti in studio per raccontarci del loro modo particolare di vivere la musica, dei loro esordi e della nascita del gruppo: "I Fosfena". Un' emozionante intervista live condita dalle loro esibizioni in diretta! Per scoprirne di più ascolta il nostro podcast!

I più letti della settimana: