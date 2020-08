Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Anselmo Pelliccioni

NOTE IN QUARANTENA - ANSELMO PELLICCIONI

Artisti che ci hanno tenuto compagnia da casa. La CASA, da sempre rappresenta uno spazio intimo, privato, un ambiente protetto a cui tornare e da cui partire. Artisti che hanno aperto il loro mondo interiore per trasmetterci coraggio. Artisti che ci hanno donato immaginazione e fatto scavalcare le mura domestiche per portarci ovunque volessero andare i nostri desideri più profondi. Allora con i piedi per terra e la testa al cielo #IOSTOCONGLIARTISTI!

Protagonista di #NoteInQuarantena: Anselmo Pelliccioni!



Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607