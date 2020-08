Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Chiara Raggi

NOTE IN QUARANTENA: CHIARA RAGGI

Con Chiara Raggi, concludiamo la nostra campagna #IOSTOCONGLIARTISTI che in questi mesi ci ha fatto scoprire, conoscere meglio ed apprezzare tantissimi artisti che durante il lockdown ci hanno sostenuto e regalato momenti di spensieratezza.

Come diceva Picasso, “L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità”. In queste parole il riassunto di tutto ciò che questi artisti hanno saputo fare per noi e con l'augurio che al più presto ritornino sul palco per condividere il loro talento in tutte le più svariate espressioni!

Un enorme grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato e condiviso le proprie "Note in Quarantena"!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607