Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Enrico Evangelisti

NOTE IN QUARANTENA ENRICO EVANGELISTI

Per tutti gli appassionati di musica questo è sicuramente il periodo più lungo in cui siamo stati senza concerti e magari ci si ritrova a pensare all'ultima volta in cui abbiamo partecipato a quel live tanto atteso. Non parliamo solo dei grandi concerti, per cui si è cercato di anestetizzare quella sensazione di vuoto con i revival in streaming, ma di quelli più piccoli.

Quelli in cui ci vai perchè li ritrovi i tuoi amici o più semplicemente perchè sono più intimi e puoi gustarti della buona musica spostandoti poco lontano dalla tua città. Quelli in cui ti senti a casa perchè anche se ci vai da solo poi li sicuramente incontri qualcuno che tanto conosci, ci fai due chiacchiere, ti bevi una birra e hai svoltato la serata.

Per chi senza la musica non sa vivere, tutto questo manca e non sappiamo ancora per quanto, per cui durante le nostre #NoteInQuarantena cerchiamo di dar spazio anche a tutte quelle voci che hanno fatto parte di tante semplici serate speciali!

Oggi c'è con noi Enrico Evangelisti!





