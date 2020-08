Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: HBH Band

NOTE IN QUARANTENA - BEATRICE MASSARI

Radio San Marino continua ogni giorno ad entrare nelle case di tanti artisti che durante il lockdown hanno dovuto reinventarsi, intrattenendoci anche fuori dal palco.

Oggi ci facciamo accompagnare da un gruppo, si chiamano "HBH Band" e nel territorio sono conosciuti per la loro capacità di sorprendere e regalare grandi emozioni grazie alla loro versatilità. Musica, ballo, costumi ed intrattenimento si amalgamano per dar vita ad un vero e proprio varietà musicale!

Come in molti già avrete letto, in Italia, tutti i grandi concerti sono stati rinviati al 2021, mentre saranno consentiti, a partire dal 15 giugno, spettacoli all'aperto, fino a 1000 persone. Quindi si tratterà di una ripresa molto lenta e calibrata per tutto il settore. Quello che possiamo fare di più immediato è sicuramente esprimere un grazie gigantesco a tutti questi artisti e mostrarvi il loro talento in tutte le sue espressioni!

Ecco qui tutti i protagonisti delle nostre #NoteInQuarantena:

Beatrice Massari (Voice)



Roberto Serafini (Voice)

Francesco Varliero (Piano)

Andrea Mazzotti (Guitar)

Enrico Ricci (Upright Bass)

Joe Bartolucci (Drums)

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607