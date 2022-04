Amore senza (con)fine con Michele Valente

Amore senza (con)fine La nuova co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona in onda su Radio San Marino Un viaggio radiofonico in sei tappe sull’amore e la passione per la cultura. Amore senza (con)fine, la nuova co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona, racconta le testimonianze di personaggi storici, del mondo della cultura e del sociale, in un format originale di Radio San Marino che unisce musica italiana e voci dai territori della Comunità. Le prime due puntate andranno in onda sabato 23 aprile alle ore 19.30 e domenica 24 alle ore 12.30.

I successivi quattro appuntamenti saranno trasmessi sabato 30 aprile, domenica 1° maggio, sabato 7 e domenica 9 maggio, nelle stesse fasce orarie. L’intera co-produzione sarà disponibile in podcast nella sezione del sito dedicata alle iniziative della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Nella prima puntata, Da San Marino a Rimini: una terra di libertà, verrà proposta un’intervista a Sua Eccellenza Paolo Rondelli, Direttore Generale degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Ai microfoni di Radio San Marino, l’Eccellentissimo Capitano Reggente riferisce del suo personale rapporto con la cultura e illustra il ruolo dell’istituzione che dirige. La testimonianza è stata raccolta lo scorso 25 febbraio, prima dell’elezione alla Suprema Magistratura. Nel contributo della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI) si rievoca la figura dell’educatrice e pedagogista Margherita Zöbeli, fondatrice del Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini, con un’intervista ad un’operatrice del CEIS, Sonia Rossi.

Nella seconda puntata, Da Merano a Firenze: la bellezza dei luoghi storici, Rai Alto Adige intervista la storica Rosanna Pruccoli, che parla del legame tra la giovane borghese Anna e Giovanni d'Asburgo-Lorena, una storia d’amore durata fino alla morte dell’arciduca, trasferitosi in Alto Adige vicino a Merano in un castello tutt’oggi abitato dai discendenti. Nel contributo di Radio Romania Internazionale si ricorda la Regina Elena di Romania, che visse a Villa Sparta a Firenze dal 1932 al 1940 e dal 1948 al 1981, con una testimonianza di Melania Cotoi, guida turistica e presidente dell’associazione AlterNATIVA, impegnata nella promozione della cultura romena in Italia.



