Chili di tempeh e verdure con polenta

Ingredienti per 4 persone:

• 200 g polenta

• 300 g tempeh affumicato

• 500 g zucca Mantovana

• 300 g polpa di pomodoro

• 1 peperone rosso

• 1 carota

• 2 coste sedano

• 2 scalogni

• 1 spicchio d’aglio

• 2 cucchiai olive taggiasche

• 1 cucchiaio paprika dolce

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• Pepe bianco qb

Preparazione: Tagliare a dadolata il peperone, la carota il sedano e la cipolla, fare soffriggere il mix con un po' di olio Evo, salare e poi unire il tempeh tagliato a dadolata, aggiungere la polpa di pomodoro, la paprika e le olive taggiasche e proseguire la cottura per 15 minuti. Nel frattempo pulire la zucca gialla senza togliere la buccia e tagliare a dadolata, saltare in padella con un po' di olio, sale, pepe e aglio in camicia per 15 minuti. Terminata la cottura trasferire la zucca nella padella del tempeh e mescolare accuratamente, proseguire la cottura per 5 minuti poi regolare di sale e pepe se necessario. A parte cuocere la polenta con un pizzico di sale e olio. Servire il chili di tempeh con la polenta caldissima.