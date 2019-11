Ciambella all'arancia e tofu silken con marmellata agli agrumi

Ingredienti per 1 teglia da 26 cm di diametro

• 300 g farina farro integrale

• 180 g tofu silken (crema)

• 150 g zucchero di canna o cocco

• 200 ml bevanda di mandorla

• 40 g olio girasole

• 1 busta lievito naturale (cremor tartaro e bicarbonato)

• 1 arancia

• 50 g marmellata agli agrumi

Preparazione: Lavare e asciugare l’arancia poi grattugiare tutta la scorza e trasferire nel boccale del frullatore, aggiungere il tofu silken, la bevanda di mandorla e l’olio di girasole, frullare fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Setacciare a parte in una ciotola la farina con il lievito e lo zucchero di canna, aggiungere gradualmente la crema e con una frusta elettrica mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso. Trasferire in una teglia ricoperta da carta forno e cuocere in forno a 170° pre-riscaldato per 35-40 minuti. A cottura avvenuta lasciare raffreddare, tagliare a fette e accompagnare con una marmellata agli agrumi.