Crema di broccolo con noci di macadamia

Ingredienti per 4 persone:

• 500 g cavolo broccolo SIPO

• 2 porri

• 2 spicchi d’aglio

• 400 g panna vegetale di riso

• 30 g noci di Macadamia

• 2 C senape di Digione

• 1,5 lt acqua

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• Paprika dolce qb

• 10 steli erba cipollina

Preparazione: Lavare e mondare il cavolo broccolo, tagliare con l’aiuto di un coltello tutte le cimette mantenendo i gambi, con un pelapatate eliminare la parte più esterna e più dura del gambo e tagliare a dadolata. Privare il porro della parte verde e tagliare a rondelle sottili. In una pentola a bordi alti mettere a scaldare un po’ di olio e gli spicchi d’aglio schiacciati, quando l’aglio sarà imbiondito togliere e versare il cavolo broccolo e i porri, fare insaporire per 5 minuti con il sale e la paprika dolce a fiamma moderata poi aggiungere l’acqua. Coprire con un coperchio e fare cuocere a fuoco lento per 25 minuti mescolando di tanto in tanto. Una volta cotte le verdure frullare per qualche minuto con un minipimer, poi aggiungere la panna di riso e la senape e continuare a frullare fino ad ottenere una crema omogenea. Se necessario aggiustare di sale e paprika a seconda del gusto. Tritare le noci di macadamia e tostare per qualche minuto in una padella antiaderente, tritare finemente anche l’erba cipollina e cospargere insieme alle noci sulla crema, mescolare per amalgamare bene tutti gli ingredienti e la crema è pronta per essere servita ben calda.