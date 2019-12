CUCINA VEG Crema di castagne e nocciole tostate Con Carla Casali

Crema di castagne e nocciole tostate.

Ingredienti per 4 persone:

• 50 g farina di castagne

• 10 g amido di mais

• 80 g sciroppo d’agave

• 2 mele Fuji

• Succo di limone qb

• 20 g uvetta

• 20 g olio di cocco

• 500 ml bevanda di nocciole

• 30 g nocciole tritate

• Scorza limone e arancio

Preparazione: In una pentola versare 300 ml di bevanda di nocciole con lo sciroppo d’agave e le scorze di arancio e limone e portare a bollore, a parte in una ciotola versare la restante bevanda di nocciola con la farina di castagne e l’amido di mais, sbattere con una frusta in modo da ottenere una crema liscia, poi versare nella pentola a bollore raggiunto. Fare addensare poi spegnere il fuoco e coprire la crema con pellicola a contatto. Lavare le mele e tagliare a pezzi irregolari senza sbucciare e bagnare nel succo di limone. Trasferire le mele in una padella antiaderente, aggiungere l’olio di cocco e l’uvetta precedentemente messa in ammollo, fare rosolare per qualche minuto, poi mettere da parte. Servire la crema di castagne in 4 coppette di vetro con sopra le mele rosolate e la granella di nocciole tostate. Decorare con qualche scorzetta di arancio.



