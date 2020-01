VEGAN Misticanza fruttata con lamponi, arance e bacche di alchechengi Con Carla Casali

Misticanza fruttata con lamponi, arance e bacche di alchechengi.

Ingredienti per 4 persone:

• 250 g misticanza

• 100 g lamponi

• 2 arance di Sicilia

• 4 cucchiai di succo di arancio

• 1 cipolla rossa

• 1 cucchiaio di Bacche Alchechengi

• 4 fichi secchi

• 1 cucchiaio di noci brasiliane

• 1 cucchiaio di aceto di melograno

• 1 cucchiaio di zucchero di cocco

• 1 cucchiaio di senape di Digione

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

Preparazione: Sbucciare le arance e pelare a vivo e, mondare la cipolla e tagliare finemente, lavare la misticanza e scolare. Preparare ora la vinagrette, versare in una ciotola l’aceto di melagrana, il sale, il succo di arancio, la senape, lo zucchero di cocco e l’olio EVO, emulsionare per qualche minuto con l’aiuto di una frusta a molla piatta in modo da ottenere una vinagrette omogenea e leggermente densa. Adagiare la misticanza in una ciotola, unire la cipolla e condire con la vinagrette mescolare bene ed infine aggiungere gli spicchi di arancio e i lamponi. Servire la misticanza con le noci brasiliane tritate, le bacche di Alchechengi e i fichi a rondelle.



