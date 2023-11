DIAMOCI DEL TU 3OLOGIST: Francesca Tandoi, Marcello Sutera, Lee Pearson e Rossella Cappadone

La straordinaria pianista Francesca Tandoi, acclamata “rising star” del mondo jazz, si esibirà in concerto con il suo nuovo progetto “Jazz Black” insieme al batterista statunitense Lee Pearson e il bassista romagnolo Marcello Sutera. Francesca Tandoi è un'autentica virtuosa del pianoforte, dotata di una tecnica impeccabile e di un senso straordinario dello swing. La sua carriera è costellata di successi internazionali, e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dalla critica e dal pubblico in tutto il mondo. Il progetto “3Ologist” vede la partecipazione straordinaria del batterista Lee Pearson già in tour Chriss Botti, Sting e il bassista Marcello Sutera che vanta collaborazioni internazionali come Dennis Chambers e Peter Erskine. La loro sinergia sul palco promette di incantare gli spettatori con una performance di assoluto livello. Inoltre, sono quasi ultimate le registrazioni del nuovo album in uscita a Gennaio 2024 dal titolo “Hyper Three”, che vede la raccolta di brani e originali e cover rivisitate, naturalmente, in chiave 3Ologist. L'appuntamento con il progetto “3Ologist” è un'opportunità unica per immergersi in un universo musicale avvolgente e coinvolgente e questo concerto in particolare proporrà anche alcune anticipazioni sul disco in uscita. Feat Rossella Cappadone sarà l'occasione anche per una Feat. d’eccezione della cantante riminese Rossella Cappadone. Cantante e chitarrista di grande talento, diplomata al “Conservatorio Rossini” di Pesaro, si è poi dedicata agli studi di canto jazz al “Conservatorio G.B. Martini” di Bologna. Nel corso della sua carriera ha collezionato diversi premi e prestigiosi riconoscimenti. Ha pubblicato, tra le altre cose, gli album “Dualidad” e “Jazz It Jazz” e alcuni singoli di successo.



