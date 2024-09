CULTURA 44°3'27"N 12°33'55"E Rimini come non l'avete mai vista Lo sguardo di Andrea Shinigami è tutto quello che non ci aspettiamo riguardo a questa città

Andrea Shinigami con la sua arte street photography mostra un corpo, fatto di persone e strade, di persone e mare, colto da una delle tante prospettive di cui un occhio non assuefatto è capace; come se Rimini non fosse Rimini, come se fosse un'altra cosa: tutto l'Altro che c'è in ogni luogo, tutto l'Oltre.

Andrea è venuto a parlarcene a Diamoci del Tu



