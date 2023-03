CULTURA 8 Marzo: meno rose e più rosé Per la giornata internazionale della donna la Sommelier Corinna Ghiotti ci porta alla scoperta del Rosé

8 Marzo: meno rose e più rosé.

Con la nostra Sommelier Corinna Ghiotti, in occasione della giornata internazionale della donna, andiamo alla scoperta del vino rosé. un vino frutto di una vinificazione particolare che gli conferisce il caratteristico colore rosato. Un vino che, per le sue peculiarità, si abbina a piatti che in tanti pensano lontani da accostarsi ad un buon vino...

E quindi non più solo bianchi o rossi da oggi prendiamo in seria considerazione anche un buon rosé.

