I Vignoranti nella veste di Corinna Ghiotti la nostra Somellier oggi ci portano alla festa in onore di S.Agata. Talmente grande, che è stata catalogata come la terza più importante al mondo, dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Cuzco in Perù, per il numero di persone che coinvolge e attira.