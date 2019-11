A San Marino Cinema L'uomo del labirinto e Vertigo

Dopo l'esordio con La ragazza nella nebbia Donato Carrisi torna dietro la cinepresa per portare sul grande schermo un altro suo best seller, L'uomo del labirinto con Dustin Hoffman e Tony Servillo, in programmazione questa settimana al Concordia. Lunedì e mercoledì per Il cinema ritrovato sarà la volta di un Vertigo di Alfred Hitchcock completamente restaurato dalla Cineteca di Bologna.