Luca Gualanda ha legato il suo nome alle previsioni meteo, che dalla sua pagina social regala a chi lo segue da tempo con fedeltà. Ora ha deciso di raccontarsi in “Acsé per Rida – la mia vita fa ridere”, un libro il cui ricavato andrà a favore dell'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. Luca è venuto a Diamoci del Tu per raccontarci la sua idea.