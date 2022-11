TEATRO Al Petrella di Longiano arriva Concita De Gregorio Uno spettacolo scritto e interpretato dalla brava giornalista e scrittrice televisiva

Al Petrella di Longiano arriva Concita De Gregorio.

Cinque donne luminose del Novecento, spesso rimaste in ombra o all’ombra di qualcuno: Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi.

[Banner_Google_ADS]



Sono loro al centro di "Un’ultima cosa, cinque invettive, sette donne e un funerale dedicato a grandi donne del novecento" scritto e interpretato da Concita De Gregorio con la musica live della cantautrice pugliese Erica Mou, regia di Teresa Ludovico, in scena al Teatro Petrella di Longiano per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.





Un nuovo appuntamento del programma "Ringrazia che sono una signora" che il Petrella e Cronopios hanno voluto quest’anno dedicare tutto al tema del femminile a teatro.



I più letti della settimana: