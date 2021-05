Cisco, alias Stefano Bellotti, cantante dei Modena City Ramblers fino al 2006, ora sulla scena si presenta in veste di solista. Baci e abbracci è il titolo del suo ultimo brano lanciato lo scorso 2 aprile, con ospite Simone Cristicchi che nasce come reazione all’atmosfera di tristezza e di distanziamento causata dalla pandemia da Covid. Sul palcoscenico del Teatro Petrella presenta il suo nuovo lavoro in versione acustica.