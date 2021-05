TEATRO Al Teatro Petrella arrivano le canzoni dalla soffitta di Cisco L'ultimo singolo si intitola Baci e Abbracci ed è una reazione al periodo di privazioni legate alla pandemia

Cisco, alias Stefano Bellotti, cantante dei Modena City Ramblers fino al 2006, ora sulla scena si presenta in veste di solista. Baci e abbracci è il titolo del suo ultimo brano lanciato lo scorso 2 aprile, con ospite Simone Cristicchi che nasce come reazione all’atmosfera di tristezza e di distanziamento causata dalla pandemia da Covid. Sul palcoscenico del Teatro Petrella presenta il suo nuovo lavoro in versione acustica.





