EVENTI Al via l'ottava edizione del "Festival Le Città Visibili" Nella nuova location, il Complesso degli Agostiniani, dal 28 agosto al 6 settembre

Al via venerdì 28 agosto il Festival Le Città Visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci, che per la sua ottava edizione sarà accolta dal Complesso degli Agostiniani (Teatro degli Atti, Chiostro, Sala Pamphili, Corte degli Agostiniani) di Rimini fino al 6 settembre. Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno fruibili in sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti in chiave anti-contagio. I posti occupabili saranno distanziati, i supporti come le sedute e gli ambienti, igienizzati. Ne abbiamo parlato proprio con Tamara Balducci.



