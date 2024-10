CINEMA Al via la 21a edizione del Sedicicorto Forlì International Film Festival Viaggio del mondo in 155 Corti

Lunga vita al corto, il cortometraggio cinematografico in tutte le sue forme: fiction, documentario, animazione. A Forlì per la 21a edizione del Sedicicorto Forlì International Film Festival sotto la direzione artistica di Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo. Un viaggio lungo 155 film ed eventi collaterali, che renderà il capoluogo romagnolo per dieci giorni la capitale del cortometraggio, punto di riferimento nel panorama culturale europeo. ne abbiamo parlato con Joana Fresu de Azevedo a Diamoci del Tu.



