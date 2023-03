La Delegazione dell'Unione Europea a San Marino, insieme alla Segreteria degli Affari Esteri e alla Segreteria della Cultura di San Marino, organizza in collaborazione con San Marino Cinema il festival cinematografico "L'Europa a San Marino, San Marino in Europa", che si svolgerà in Repubblica tra il 24 marzo e il 27 aprile 2023.

Ne abbiamo parlato con Marilia Reffi a Diamoci del Tu.